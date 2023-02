Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Trickdiebstahl und Amtsanmaßung in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, den 21.02.2023 kam es gegen 10.45 Uhr in der Genheimer Straße in Winzenheim zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gab sich einer Anwohnerin des Mehrfamilienhauses als Polizeibeamter in Zivil aus und erzählte ihr, dass in der Nachbarschaft es zu Festnahmen von mehreren Albanern gekommen sei. Er wolle sie nun warnen. Die ältere Geschädigte ließ die Person in ihre Wohnung. Dort lenkte er die Frau ab, hierbei konnte vermutlich eine zweite Person unbemerkt in die Wohnung gelangen und Schubladen und Schränke durchsuchen. Nach wenigen Minuten verlässt der Täter die Wohnung. Erst im Nachhinein stellt die Geschädigte fest, dass aus einer Schublade Bargeld in nicht unerheblicher Höhe entwendet wurde. Eine intensive Fahndung nach der Person verlief ergebnislos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 50 Jahre - 170-175 cm groß - etwas korpulente Figur - sprach deutsch mit leichtem Kreuznacher-Dialekt - dunkelblaue Schirmmütze - keine Brille - kein Bart - dunkelblaue Steppjacke

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmal ausdrücklich darauf hin, dass die eingesetzten Beamten ihren Dienstausweis mitführen und auf Verlangen auch vorweisen. Sollten dennoch Zweifel bestehen, ob es sich tatsächlich um Polizeibeamte handelt, scheuen sie sich nicht, die Polizei anzurufen und nachzufragen, bevor sie die unbekannten Personen in ihre Wohnung lassen.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat um die genannte Tatzeit herum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Genheimer Straße in Winzenheim oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht?

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell