Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zwei Einbruchsdiebstahl

Morbach (ots)

Im Tatzeitraum 03.08.2022, 21:30 Uhr - 04.08.2022, 03:20 Uhr kam es auf der Baustelle am Lidl in Morbach zu einem Einbruchsdiebstahl. Unbekannte Täter hebelten die Türen zweier Baustellen-Container auf und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Noch am gleichen Tag gegen Mittag wurden alle entwendeten Gegenstände wieder unbemerkt in der Nähe der Baustelle abgelegt. Der Sachschaden liegt hier im mittleren dreistelligen Bereich. Weiterhin kam es im Tatzeitraum 03.08.2022, 23:00 Uhr - 04.08.2022, 07:00 Uhr im Eingangsbereich des Morbacher Schwimmbades zu einem Einbruchsdiebstahl. Hier schlugen unbekannte Täter eine Scheibe am Eingang ein und kamen so in das Gebäude. Am Kassierraum wurde versucht die Tür aufzuhebeln. Da dies offensichtlich nicht gelang, wurde eine Glasscheibe rausgebrochen. Aus dem Kassierraum wurde die Trinkgeldkasse mit einem mittleren zweistelligen Geldbetrag entwendet. Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Morbach.

