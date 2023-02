POL-PDKH: Wohnhausbrand durch Fahrlässigkeit

Bad Kreuznach (ots) - Am Dienstag, den 21.02.2023 kam es gegen 10.45 Uhr in der Genheimer Straße in Winzenheim zu einem Trickdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter gab sich einer Anwohnerin des Mehrfamilienhauses als Polizeibeamter in Zivil aus und erzählte ihr, dass in der Nachbarschaft es zu Festnahmen von mehreren Albanern gekommen sei. Er wolle sie nun warnen. Die ältere Geschädigte ließ die Person in ihre ...

