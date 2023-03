Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Widerstand nach Körperverletzungsdelikt - Solidarisierung Dritter

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag den 05. März 2023 kam es gegen 02:35 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt im Bereich der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach. Im Rahmen des Einsatzes konnten zwei 19- und 24-jährige Beteiligte angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Die beiden augenscheinlich alkoholisierten Personen versuchten sich mehrfach der Kontrolle zu entziehen, woraufhin sich ihnen ein Polizeibeamter in den Weg stellte. Der 24-Jährige griff diesen daraufhin unvermittelt mit Schlägen an. Der weitere Angriff konnte durch einen gezielten Faustschlag eines zweiten Polizeibeamten unterbunden werden.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen solidarisierte sich eine mehrköpfige Personengruppe mit den beiden vorgenannten Beteiligten und störte die Aufnahme des Sachverhaltes. Nur unter Hinzuziehung mehrerer Kräfte aus dem Polizeipräsidium Mainz konnte die Lage beruhigt werden.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe bei dem Beschuldigten an.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell