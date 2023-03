Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Dieseldiebstahl gesucht

Engelskirchen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (26./27. März) entwendeten unbekannte Täter auf dem Rastplatz Bellingroth an der A4 in Fahrtrichtung Olpe Diesel aus dem Tank eines abgestellten Lkw. Der 62-jährige Berufskraftfahrer hatte seinen Lkw auf dem Rastplatz für die Nacht abgestellt. Währenddessen zapften unbekannte Täter Diesel aus dem Tank des Lkw ab. Aus dem Tank fehlen schätzungsweise 700 Liter Diesel. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 - 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell