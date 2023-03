Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Fälle von Taschendiebstahl

Lindlar; Marienheide (ots)

In Lindlar und Marienheide kam es in den Mittagsstunden des 27.03.2023 (Montag) zu zwei Taschendiebstählen in Lebensmittelmärkten. Einer 72-Jährigen aus Lindlar wurde während des Einkaufens die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die Handtasche war mit einem Magnetverschluss gesichert. Dennoch konnte ein unbekannter Täter, unentdeckt die Geldbörse aus der Handtasche entwenden. Neben dem Bargeld, fehlen der 72-jährigen nun auch jegliche Ausweisdokumente. In Marienheide wurden der Haustürschlüssel und die Geldbörse eines 73-Jährigen entwendet. Unbemerkt entnahm ein unbekannter Täter die Gegenstände aus der Jackentasche des Gummersbachers. Auch ihm fehlen nun Ausweisdokumente, Bargeld und ein Schlüssel. Die Sperrung der Konten wurde unmittelbar nach Bekanntwerden des Diebstahls veranlasst. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der 02261 81990.

Oftmals sind es Situationen wie eine flüchtige Berührung oder ein kurzer Rempler, in denen Taschendiebe die Unaufmerksamkeit nutzen und mittels eines schnellen Handgriffes an ihre Beute gelangen. Wenige Augenblicke reichen den Taschendieben aus, um einen Diebstahl zu begehen. Um sich vor Taschendiebstählen zu schützen, empfiehlt die Polizei folgendes: - Geld und Papiere in unterschiedlichen Taschen verstauen - Wertsachen in Innentaschen aufbewahren - Bei Taschen sollte die Verschlussseite zum Körper hin und auf der Vorderseite des Körpers getragen werden - Wertsachen nicht aus dem Auge lassen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell