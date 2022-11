Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht Unterm Bornrain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Cölbe

Der bei einer Unfallflucht an der Fahrerseite beschädigte grau Ford S-Max stand zur Unfallzeit zwischen 17.10 Uhr am Montag und 08.20 Uhr am folgenden Dienstag, 29. November, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Unterm Bornrain 25. Der Schaden ist am Kotflügel vorne links und an der Fahrertür und beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin ergaben sich bislang nicht. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem geparkten S-Max gekommen sein könnte? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und eventuell auch Fahrer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

