POL-MR: Unfall durch Ölspur - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots) - Ockershausen Die Spuren deuten auf eine Verkehrsunfallflucht in der Ockershäuser Allee hin, die zwischen 07.15 Uhr am Mittwoch, 09. November und 17 Uhr am Montag, 14. November, war. Der betroffene rote VW Fox stand in dieser Zeit ordnungsgemäß geparkt am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Anwesens Ockershäuser Allee 35. Mutmaßlich kam es ...

