Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alleinunfall unter Einfluss von Alkohol

Hückeswagen (ots)

Am Montagmorgen (27.03.2023), gegen 02:55 Uhr, verunfallte ein alkoholisierter 62-jähriger in der Hückeswagener Innenstadt mit seinem Ford. Der Unfallort befindet sich im Einmündungsbereich des Schmittweg und der Goethestraße. Der Hückeswagener geriet beim Versuch, von der Goethestraße in den Schmittweg abzubiegen, nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Zu Beginn der Unfallaufnahme nahmen die Beamten der Wache Wipperfürth starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers wahr. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und beschlagnahmte den Führerschein. Am Auto des 62-jährigen konnten frische Unfallspuren festgestellt werden, welche nicht mit dem Unfallhergang am Unfallort übereinstimmen. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer zuvor einen weiteren Unfall verursacht hat. Hinweise zu einem möglichen Unfallort nimmt das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 - 81990 entgegen.

