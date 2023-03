Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus Blumengeschäft

Reichshof (ots)

Am Freitagmittag haben Trickdiebe in einem Blumengeschäft in Reichshof-Denklingen eine Floristin abgelenkt und bestohlen.

Gegen 12:30 Uhr des 24.03.2023 betrat ein unbekannter Mann ein Blumengeschäft an der Hauptstraße. Er verwickelte die Floristin in ein längeres Gespräch, wodurch ein weiterer Täter die Gelegenheit nutzen konnte, sich unentdeckt Zutritt in das Ladenlokal zu verschaffen. Dank der Videoaufzeichnung in den Innenräumen des Geschäftes konnte der zweite männliche Täter bei seiner Tathandlung aufgezeichnet werden. Er entwendete Bargeld und zwei Debitkarten. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend durch einen Hinterausgang in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell