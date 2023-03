POL-GM: Einbruch in Bäckerei

Radevormwald (ots) - Unbekannte versuchten in der Nacht zu Sonntag (26.03.2023) in ein Wohnhaus an der Rudolf-Harbig-Straße einzubrechen. Eine Bewohnerin war gegen 03.00 Uhr durch laute Geräusche wach geworden, konnte diese jedoch nicht zuordnen. Gegen Mittag konnte sie Hebelspuren an einer rückwärtig befindlichen Terrassentür feststellen. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen wenden Sie sich bitte an die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der ...

