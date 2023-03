POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Laterne auf Schulhof beschädigt.

Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 23. auf den 24. Februar 2023 zwischen 17:00 und 06:00 Uhr einen 5 m tiefen Kanalschacht in der Straße Weinkamp geöffnet und den Gullideckel samt Einsatz auf die Fahrbahn gelegt. Dadurch wurde der Straßenverkehr erheblich gefährdet. Der offene Schacht befand sich auf der dortigen Busspur. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den ...

mehr