Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. Motorroller gestohlen und angezündet.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (19.02.23) entwendeten unbekannte Täter einen Motorroller und zündeten diesen in der Straße Mühlenbrink an. In der Zeit zwischen 23:36 Uhr und 23:40 Uhr stahlen die Täter das Fahrzeug in der Straße Am Postteich. Bei Eintreffen der Polizei stand das Kleinkraftrad noch vollständig in Flammen. Es konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise zu Tatverdächtigen werden erbeten. Sollten Sie Zeuge geworden sein, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090.

