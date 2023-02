Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Einbruch in Gaststätte.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.02.23) hebelten unbekannte Täter mehrere Spielautomaten in einer Gaststätte in der Schuhstraße auf. Die Täter verschafften sich in der Zeit zwischen 03:30 und 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten. Mit einer unbekannten Menge Bargeld flohen die Täter vom Tatobjekt. Die Polizei fahndet nun nach einer männlichen Person mit einem hellen Pullover, einer hellen Cap sowie einer dunklen Hose. Wenn Sie Zeuge geworden sind oder Informationen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 05231 6090.

