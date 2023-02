POL-LIP: Leopoldshöhe. Bushaltestellen und Schaukasten beschädigt.

Lippe (ots) - In der Breder Straße stieß am Sonntagnachmittag (19.02.2023) ein 60-Jähriger Pedelec-Fahrer mit einer 69-Jährigen Fußgängerin zusammen. Gegen 14:40 Uhr wollte der Mann aus Lage in der Nebenstraße an der Bad Salzuflerin vorbeifahren und erfasste sie aus bislang ungeklärter Ursache dabei. Der Radler überschlug sich und wurde bei dem Sturz ...

