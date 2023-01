POL-OS: Bad Laer: Vier Personen verletzt nach Unfall auf Parkplatz

Bad Laer (ots) - Am Freitag befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Ford gegen 17:50 Uhr den "Donnerbrinksweg" in Fahrtrichtung "In den Höfen". In einer scharfen Rechtskurve fuhr der PKW aus bislang unbekannter Ursache geradeaus weiter und kam in einem ca. zwei Meter tiefen Graben zum Stehen. Der 32-jähige Autofahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und in seinem ...

mehr