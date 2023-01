Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an 12 PKW im L+T-Parkhaus

Osnabrück (ots)

Am Freitagabend beschädigten Unbekannte gegen 21:00 Uhr insgesamt 12 PKW im L+T Parkhaus an der "Herrenteichsstraße". Die Täter brachen die Heckscheibenwischer der im Erdgeschoss geparkten Fahrzeuge ab und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Osnabrücker Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sie werden gebeten, sich unter 0541/327-2215 zu melden.

