Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 91-jähriger Vermisster von Polizeihubschrauber entdeckt

Wiehl (ots)

Ein aus einem Seniorenheim in Wiehl-Drabenderhöhe vermisster 91-jähriger wurde am Freitagabend im Rahmen von Suchmaßnahmen von einem Polizeihubschrauber gefunden. Mitarbeiter des Seniorenheimes hatten die Polizei gegen Freitagmittag (24.03.2023) über das Verschwinden des dementkranken Seniors informiert. Nachdem erste Suchmaßnahmen zunächst erfolglos verliefen, kam ein Hubschrauber der Fliegerstaffel der Polizei zum Einsatz. Dieser konnte den Vermissten gegen 20:45 Uhr auf einem etwa 1 km entfernten Feld entdecken. Er war bis auf wenige Kratzer an den Beinen wohl auf.

