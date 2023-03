Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Engelskirchen (ots)

Gegen 04:35 Uhr am Sonntagmorgen (26.03.2023) kam es zu einer Auseinandersetzung während einer Musikveranstaltung an der Gelpestraße in Engelskirchen-Bickenbach. Ein unbekannter Täter, schlug dem 44-jährigen Geschädigten mit der Faust gegen das rechte Auge, wodurch der Geschädigte leichte Verletzungen davontrug. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte von der Veranstaltung fußläufig.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - muskolöse Statur - ca. 30 Jahre alt - ca 185 cm groß - schwarze, kurze Haare - Oberlippenbart - schwarzes T-Shirt

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

