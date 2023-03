Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zusammenstoß zwischen Leichtkraftrad und geparktem Auto - 17-Jährige erleidet schwere Verletzungen

Gummersbach (ots)

Auf der Strombachstraße in Gummersbach ereignete sich am Dienstagabend (28.03.2023) ein Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem geparkten Auto. Die 17-jährige Motorradfahrerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Nach Angaben der Unfallzeugen befuhr die Gummersbacherin gegen 19 Uhr mit ihrem Motorrad die Straße in Fahrtrichtung Strombach. In Höhe der Unfallstelle befand sich ein geparktes Auto auf der Fahrspur der 17-Jährigen. Aufgrund eines entgegenkommenden Autos leitete sie mit ihrem Motorrad ein Bremsmanöver ein. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit dem geparkten Auto.

Die Fahrerin des Motorrades kam zur weiteren Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entstanden an dem Motorrad und dem geparkten Auto leichte Sachschäden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell