POL-GM: Auffahrunfall - Mehrere Beteiligte

Bergneustadt (ots) - In der Nacht des 30.03.2023 (Donnerstag) konnte gegen 03:25 Uhr ein 42-Jähriger nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in Wiedenest durch Polizeibeamte festgenommen werden. Gegen 03:15 Uhr löste der Einbrecher einen Alarm im Vereinsheim an der Kreuzstraße aus, woraufhin ein Berechtigter die Polizei kontaktierte. Der 42-Jährige versteckte sich in einem Straßengraben vor den eintreffenden Beamten. ...

