POL-PDWIL: erneute Verunreinigungen im Bereich der Dauner Schulen

Gerolstein (ots) - Gleich mit mehreren Verkehrsunfallfluchten waren die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein am 15.08.2022 beschäftigt. Am 15.08.2022 gegen 10:30 Uhr parkte ein bisher unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz des Takko-Marktes in Gerolstein (Sarresdorfer Straße) ein oder aus, wobei er einen dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen beschädigte. Im Anschluss ...

