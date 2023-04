Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg - Fahren unter Alkoholeinfluss/Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Ein 52-jähriger Mann aus Sedelsberg befuhr mit seinem Pkw, am Donnerstag, 27. April 2023, 20:35 Uhr, die Friesoyther Straße in Richtung Sedelsberg. An der Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich musste er kurz warten, setzte seine Fahrt dann bei "Grün" fort. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem wartepflichtigen Pkw eines 35-jährigen Mannes aus Rhauderfehn. Der Pkw des 52-Jährigen kollidierte in der Folge mit dem Mast der Lichtzeichenanlage. Hierbei wurde der 52-jährige Sedelsberger leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ersichtlich, dass der 35-jährige Mann aus Rhauderfehn unter Alkoholeinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf rund 30.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell