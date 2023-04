Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Diebstahl eines Rasenmähers

Im Zeitraum von Mittwoch, 26. April 2023, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 27. April 2023, 08:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Rasenmäher-Traktor aus einer Lagerhalle am Petersfelder Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475/94122-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 27. April 2023, um 10:42 Uhr kam es auf der Soestenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 73-jährige Mann aus Cloppenburg befuhr mit seinem Krankenfahrstuhl die Soestenstraße, eine 74-jährige Frau aus Cappeln beabsichtigte in Höhe des dortigen Verbrauchermarktes abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Krankenfahrstuhlfahrer leicht verletzt wurde.

Höltinghausen - Verkehrsunfallflucht/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ein 39-jähriger Mann aus Höltinghausen beschädigte am Donnerstag, 27. April 2023, um 10:20 Uhr beim rückwärts Ausparken den hinter ihm stehenden Pkw eines 71-jährigen Mannes aus Hoheging. Der 39-jährige Unfallverursacher entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Er konnte jedoch im Anschluss ermittelt werden. Hierbei wurde bekannt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 39-Jährigen wurden nun entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am 28. April 2023, gegen 09:30 Uhr teilte der 22-jährige Geschädigte mit, dass sein Pkw in der vergangenen Nacht beschädigt worden sei. Er hatte seinen Pkw, einen BMW 530d in dunkelgrau/schwarz, am Vorabend, gegen 22:00 Uhr, ordnungsgemäß an der Kirchhofstraße geparkt. Am heutigen Morgen habe er dann die Beschädigungen an der Fahrerseite feststellen können. Augenscheinlich wurde der Pkw in der Nacht durch ein vorbeifahrendes Auto touchiert. Hierbei wurde die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

