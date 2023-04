Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verkehrsunfall mit längerer Straßensperrung

Am Donnerstag, 27. April 2023 gegen 02:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger LKW Fahrer aus Belarus mit seinem LKW die Essener Straße von der Autobahn kommend in Richtung Bakum-Hausstette. Im Bereich "Im Harmer Holz" kam ihm auf seiner Fahrbahnseite in einer Rechtskurve ein dunkler PKW entgegen. Diesem PKW musste er ausweichen. Hierdurch kam er nach rechts auf den Grünstreifen und kippte um. Der PKW Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Für die Bergungs- und Aufräummaßnahmen musste die Essener Straße bis 11:00 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Durch den Unfall ist aufgrund von Beschädigungen sowie den Bergungskosten ein Schaden in Höhe von ca. 30.000,- EUR entstanden. Ob zudem die Ladung beschädigt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Fahrer sowie der 46-jährige, ebenfalls aus Belarus stammende Beifahrer, wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Zeugen, die Hinweise auf den dunklen PKW, zu dem nicht mehr bekannt ist, geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bakum unter der Telefonnummer 04446/959710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell