Lohne - Diebstahl aus PKW

In der Zeit von Freitag, 14. April 2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 22. April 2023, 18:30 Uhr öffneten unbekannte Täter gewaltsam einen PKW BMW, 320. Aus dem Fahrzeug sowie dem Motorraum wurden Gegenstände entwendet. Der Schaden kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Damme - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Mittwoch, 26. April 2023 um 22:10 Uhr befuhr ein 42-jähriger Neuenkirchen-Vördener mit seinem Kleinkraftrad in Damme die Straße Ossenbeck obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 42-jährigen wurde ein Verfahren eigeleitet, eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten Am Mittwoch, 26.04.2023 um 06:40 Uhr befuhr ein 30-jähriger Steinfelder die Holdorfer Straße (B214) von Holdorf in Richtung Steinfeld. Im Bereich des Ortsteiles Harpendorf kam er aus ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf den Gegenfahrstreifen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr dort eine 44-jährige Diepholzerin die Holdorfer Straße in die Gegenrichtung. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 26. April 2023 zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr wurde ein an der Straße Spitzenkamp geparkter PKW, VW Golf durch einen Unbekannten beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, der auf ca. 1.000,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell