Cloppenburg - Diebstahl eines e-Bikes

In der Zeit von Sonntag, 23. April 2023, 22:00 Uhr bis Montag, 24. April 2023, 09:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossene e-Bike einer 21-jährigen Emstekerin, das in Cloppenburg an der Brandstraße abgestellt war. Es handelt sich um ein schwarzes Damenrad mit 8-Gang Kettenschaltung der Marke Raleigh. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Dienstag, 25. April 2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 26. April 2023, 11:30 Uhr beschädigten Unbekannte die Heckscheibe eines PKW, Daimler Benz, GLK, der an der Eschstraße in Cloppenburg geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 19.04.2023 um 18:30 Uhr befuhr ein 47-jähriger Emsteker mit seinem PKW den Barlingweg in Emstek obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 47-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. In diesem Zuge wurde gegen die 49-jährige Halterin des Fahrzeuges ein gesondertes Verfahren eingeleitet, da diese die Fahrt zugelassen hatte.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Donnerstag, 27. April 2023 um 00:40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Cloppenburger die Sevelter Straße in Cloppenburg mit seinem PKW obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 27-jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Mittwoch, 26. April 2023 gegen 11:45 Uhr bog ein 54-jähriger Mann aus Altenberge mit seinem LKW von der Garreler Straße nach links auf die B72 in Richtung Cloppenburg auf. Aus ungeklärter Ursache kam er beim Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierdurch den dort befindlichen Ampelmasten, welcher durch den Zusammenstoß total zerstört wurde. Am LKW entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf insgesamt ca. 20.000,- EUR geschätzt.

