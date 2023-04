Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - versuchter Wohnungseinbruch

Im Zeitraum von Montag, 24. April 2023, 13:00 Uhr bis Dienstag, 25. April 2023, 07:00 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus an der Von-Weber-Straße zu gelangen. Dies misslang jedoch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 /3942-0 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, dem 25. April 2023, im Zeitraum von 04:00 Uhr bis 13:40 Uhr wurde der Pkw, ein Opel Insignia, eines 47-jährigen Mannes aus Cloppenburg mittels unbekanntem Gegenstand an der Heckscheibe beschädigt. Der Schaden wird auf rund 1.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/93218-0 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Dienstag, 25. April 2023, um 14:10 Uhr wurden Beamte der Polizei Cloppenburg auf der Emsteker Straße auf einen 39-jährigen Cloppenburger aufmerksam, welcher zum wiederholten Male mit seinem Pkw den öffentlichen Verkehrsraum befuhr, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im Laufe der Kontrolle konnte ein Drogenvortest durchgeführt werden. Dieser wies eine Betäubungsmittelbeeinflussung aus. Der 39-Jährige wurde zum Zwecke einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 25. April 2023 um 12:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger aus Cloppenburg mit seinem Pkw die Emsteker Straße. An der Einbiegung Lankumer Ring musste er verkehrsbedingt warten. Der derzeit unbekannte Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw und Anhänger den Lankumer Ring und bog auf die Emsteker Straße auf. Hierbei streifte er den Opel Astra des 29-jährigen Cloppenburgers. Am Pkw des Cloppenburgers entstand Sachschaden. Der unbekannte Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Am Dienstag, 25. April 2023, um 21:20 Uhr klingelte das 46-jährige männliche Opfer aus Cloppenburg bei dem 68-jährigen Anwohner der Taubenstraße an der Haustür und gab an, von mindestens zwei Personen in jener geschlagen worden zu sein. Hinweise auf diese Personen gebe es nicht. Das leichtverletzte Opfer wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Emstek - Taschendiebstahl

Am Dienstag, 25. April 2023, um 11:30 Uhr befand sich die 45-jährige Geschädigte aus Emstek zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße. Hier wurde ihre Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/93218-0 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Montag, 24. April 2023, 22:00 Uhr bis Dienstag, 25. April 2023, 08:00 Uhr wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer der Pkw eines 23-jährigen Mannes aus Cloppenburg beschädigt. Der Pkw, ein Ford Transit, stand ordnungsgemäß geparkt am Krapendorfer Weg. Als der 23-Jährige am Dienstag zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Seitenspiegel fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/1860-0 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 25. April 2023, gegen 09:30 Uhr befuhr eine 65-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw die Thüler Straße. An der Einmündung Im Zuckergrund beabsichtigte ein 23-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw auf die Thüler Straße aufzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die 68-Jährige leicht verletzt wurde. An den Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000,00 Euro.

Garrel - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw und zwei leichtverletzten Personen

Am 25. April 2023, gegen 18:30 Uhr kam es auf der Landstraße 871, Beverbrucher Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Frau aus Garrel musste verkehrsbedingt mit ihrem Pkw abbremsen. Die nachfolgenden Pkw-Führer, eine 61-jähruge Frau aus Garrel, eine 50-jährige Frau aus Wildeshausen und ein 21-jähriger Mann aus Garrel fuhren in der Folge aufeinander auf. Bei dem Unfall wurden die 61-Jährige sowie die 50-Jährige leicht verletzt.

