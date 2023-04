Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Mehrere Durchsuchungen bei tatverdächtigen Drogenabnehmern und -verkäufern

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5469124

Im Nachgang zu mehreren Durchsuchungen in der Vergangenheit, darunter auch zuletzt der Polizeieinsatz vom 21. März 2023 im Landkreis Vechta, haben sich weitere Ermittlungsansätze ergeben. In diesem Zusammenhang wurden am heutigen Morgen mehrere Wohnungen im Landkreis Vechta sowie ein Objekt in Osnabrück durchsucht.

Im Fokus standen hierbei Personen, die im Verdacht stehen, Abnehmer sowie im Auftrag stehende Verkäufer von Drogen zu sein. Insgesamt wurden hierbei 18 Objekte durch Polizeibeamtinnen und -beamte durchsucht. Die tatverdächtigen Männer und Frauen sind im Alter von 23 Jahren bis 53 Jahren und wohnen in Lohne, Vechta, Damme, Lutten, Holdorf und Osnabrück.

Alle Durchsuchungsbeschlüsse wurden durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragt und durch einen Richter erlassen.

Die Polizeibeamtinnen und -beamten beschlagnahmten zahlreiches Beweismaterial, wie Dokumente, Mobiltelefone und PC. Außerdem wurden an unterschiedlichen Durchsuchungsobjekten mehrere Konsumeinheiten Betäubungsmittel, verbotene Waffen sowie scharfe Munition aufgefunden und beschlagnahmt.

Neben den eigenen Kräften der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unterstützten auch Angehörige der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen, PD Oldenburg und PD Osnabrück die Maßnahmen.

Nun muss das beschlagnahmte Beweismaterial gesichtet und ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell