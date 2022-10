Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrswarnung für Donnerstag in Schwerin

Schwerin (ots)

Am Donnerstag wird es in Schwerin aufgrund einer Versammlung ab 16:00 Uhr zu Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen. Die Polizei begleitet den angemeldeten Korso und wird Straßen und Kreuzungen temporär sperren. Der Korso startet in Neumühle und führt über die Umgehungsstraße, Ludwigsluster Chaussee, Ostorfer Ufer, Obotritenring, Bürgermeister-Bade-Platz, Knaudtstraße, Güstrowerstraße, Möwenburgstraße, Wismarschestraße, Robert-Beltz-Straße, Lübeckerstraße, Gadebuscher Straße, Umgehungstraße und zurück zum Startpunkt in Neumühle. Bis 19:00 Uhr ist die Versammlung angemeldet.

