Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Albersweiler, B10 Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Bild-Infos

Download

Landau (ots)

Am 28.08.2022 kurz vor 18 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B10, zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Queichhambach. Ein mit 3 Personen besetzter PKW Opel Astra befuhr die B10 in Richtung Annweiler und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die zweispurige Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Audi. Der 16-jährige Beifahrer des mit drei Personen besetzten Fahrzeugs war eingeklemmt und verstarb nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen an der Unfallörtlichkeit. Der 21-jährige Fahrer und ein weiterer Beifahrer, sowie der 65-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW Audi wurden schwer verletzt in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die B10 musste zwischen den Anschlussstellen Birkweiler und Queichhambach voll gesperrt werden. Die Sperrung wird aufgrund Reinigungsarbeiten noch bis ca. 24:00 Uhr gesperrt bleiben. Vor Ort waren ca. 40 Feuerwehrkräfte der VG Landau-Land und VG Annweiler, Polizei Landau, Rettungsdienst und Notärzte. Ein Rettungshubschrauber landete auf der B10.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell