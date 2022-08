POL-PDLD: Autofahrer mit Alkohol unterwegs

Landau (ots) - Im Laufe des Samstags, bzw. in der Nacht zum Sonntag, ergaben sich im Rahmen zweier Verkehrskontrollen Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung der jeweiligen Fahrzeugführer. So konnten am Samstag, den 27.08.2022, gegen 16 Uhr, im Rahmen einer zunächst allgemeinen Verkehrskontrolle Auffälligkeiten bei einem jungen Fahrzeugführer festgestellt werden, die auf einen Betäubungsmittelkonsum ...

mehr