POL-PDLD: Versuchter Diebstahl in Kirche

Edenkoben (ots)

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum vom 20. bis 27.08.22 versucht zwei Opferbehältnisse der katholischen Kirchengemeinde Edenkoben in der St. Ludwig Kirche aufzubrechen. Es entstand hierbei lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 50EUR an den Behältnissen. Täterhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

