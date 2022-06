Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radio aus Gartenlaube entwendet

Greiz (ots)

Kauern: Zwischen dem 16.06. und dem 17.06.2022 drangen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Ernst-Busse-Straße ein. Sie entwendeten ein Radio "Teufel". Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

