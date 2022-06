Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskalierte

Gera (ots)

Gera: Ein Streit unter zwei Männern (26/33) eskalierte Sonntagnacht (19.06.2022), kurz nach 01:00 Uhr, derart, dass mehrere Polizeistreifen in die Heinrichstraße ausrückten. Nach derzeitigen Erkenntnissen gipfelte der verbale Streit der beiden alkoholisierten Herren darin, dass der 26-Jährige ein Messer zog. Der 33-Jährige verletzte sich an dem Messer, wobei eine medizinische Versorgung nicht notwendig war. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung nach dem flüchtigen Angreifer konnte dieser im Bereich des Platzes der Republik gestellt werden. Der äußerst aggressive 26-Jährige, welcher zudem unter dem Einfluss Drogen stand, wurde in Gewahrsam genommen. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen. (KR)

