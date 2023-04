Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Versuchter Einbruch in Kellerraum Im Zeitraum von Donnerstag, 20. April 2023, 18.00 Uhr bis Freitag, 21. April 2023, 18.30 Uhr versuchten unbekannte Täter in den Kellerraum eines Wohnhauses an der Driverstraße zu gelangen. Dies misslang jedoch und der Kellerraum konnte nicht betreten werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen. Vechta - ...

