Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 23. April 2023, um 10:36 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg auf einen Pkw aufmerksam, welcher die Straße Hinterm Wall entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Im Laufe der Kontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser wies einen Wert von 2,04 Promille aus. Bei dem 48-jährigen Cloppenburger wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des Cloppenburgers wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 23. April 2023, gegen 16:40 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Emstek mit seinem Pkw die Fritz-Reuter-Straße. Zeugen wurden auf den Mann aufmerksam, da dieser eine deutlich unsichere Fahrweise an den Tag legte und informierten die Polizei. Im Rahmen der dann durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnte ein Wert von 1,88 Promille festgestellt werden. Dem Emsteker wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Dem 57-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Löningen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Sonntag, 23. April 2023, im Zeitraum von 09.40 Uhr bis 11:20 Uhr gelangten unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Alte Heerstraße und entwendeten unter anderem diverse Elektrogeräte. Zeugen, die im genannten Zeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, wenden sich bitte an die Polizei in Löningen unter Tel.: 05432/80384-0.

Lastrup - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 24. April 2023, gegen 03.06 Uhr befuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem Pkw die Krapendorfer Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle führen die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser weist einen Wert von 0,94 Promille aus. Dem 47-Jährigen wird die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wird entnommen. Durch die Beamten wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, dem 22. April 2023, im Zeitraum von 17:00 - 18:30 Uhr ist in der Kaiforter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekannter Pkw-Führer kam im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer sowie einen Zaun. Anschließend setzte der unbekannte Pkw-Führer seine Fahrt fort. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem verunfallten Pkw vermutlich um einen grünen Polo der Marke Volkswagen handeln müsste. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Pkw-Führer nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel.: 04471/1860-0 oder die Polizei Garrel unter Tel.: 04474/93942-0 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 23. April 2023, im Zeitraum von 09:50 - 12:50 Uhr wurde durch einen unbekannten Fahrzeugführer auf dem Parkplatz an der Eschstraße der abgeparkte Pkw eines 88-jähriges Mannes aus Badbergen beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer beschädigte den Pkw des Geschädigten an der hinteren, rechten Fahrzeugseite. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: 05432/80384-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell