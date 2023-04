Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Diebstahl von Kennzeichen

In der Zeit von Donnerstag, 20.04.2023, 18:00 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 10:45 Uhr, entwendeten unbekannte Täter das vordere und hintere Kennzeichen eines an der Oldenburger Straße in 26676 Barßel abgestellten Transporters. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel gerne unter 04499 / 922200 entgegen.

Barßel - Sachbeschädigung einer Straßenlaterne

In der Zeit von Freitag, 21.04.2023, 22:00 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 08:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Verglasung einer Straßenlaterne in der Ulmenstraße in 26676 Barßel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel gerne unter 04499 / 922200 entgegen.

Barßel - Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 05:54 Uhr, fiel einer Zeugin ein PKW in der Oltmann Strenge Straße in 26676 Barßel auf, der atypisch am Straßenrand hielt. Hinter dem Lenkrad wurde eine schlafende Person festgestellt. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung stellte bei dem 33-jährigen Fahrzeugführer aus Ramsloh eine deutliche Beeinflussung durch Alkohol fest, ein Vortest bestätigte diese Annahme mit einer AAK von 1,49 Promille. Ferner bestätigte der Fahrzeugführer, das Fahrzeug zuvor im öffentlichen Straßenverkehr bewegt zu haben. Die Entnahme einer Blutprobe wurde veranlasst. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe / Neuscharrel - Schwerer Diebstahl aus Milchautomat

Unbekannte Täter betraten in der Zeit von Freitag, 21.04.2023, 19:00 Uhr bis Samstag, 22.04.2023, 06:30 Uhr, den frei zugänglichen Verkaufsraum eines Selbstbedienungsladens an der Alten Hauptstraße in 26169 Friesoythe / Neuscharrel. Hier brachen sie unter Anwendung von Gewalt eine "Ehrliche Kasse" sowie den Geldbehälter eines Milchautomatens auf und entnahmen das darin befindliche Bargeld. Es entstand darüber hinaus hoher Sachschaden am Milchautomaten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe gerne unter 04491 / 93160 entgegen.

Friesoythe - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Sonntag, den 23.04.2023, gegen 01:00 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Friesoyther mit einem PKW die Barßeler Straße in Friesoythe. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ergab sich bei der Person der Verdacht einer Beeinflussung durch berauschende Mittel. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Im Anschluss wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

