Cloppenburg/Vechta (ots) - Bösel - Schwerer Diebstahl aus PKW Am Dienstag, 18.04.2023, in der Zeit von 20:00 Uhr - 23:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zugang zum Innenraum eines in der Straße "Sandkamp" in 26219 Bösel abgestellten PKWs. Im Rahmen der Tatausführung wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bösel gerne unter 04494 ...

mehr