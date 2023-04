Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Taschendiebstahl

Am 20. April 2023, gegen 10:25 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Quakenbrücker Straße zu einem Taschendiebstahl. Unbekannte Täter entwendeten die Geldbörse der 82-jährigen Geschädigten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Ungeklärte Rauchentwicklung

Am 20. April 2023, kurz nach 7.00 Uhr, ging die Meldung über eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Kolpingstraße ein. Hier gelang es einer Nachbarin sowie einem Hausmeister durch ihr schnelles und vorbildliches Einschreiten den Bewohner aus der verqualmten Wohnung zu retten: Durch den Rauchmelder wurde die Nachbarin auf die Rauchentwicklung aufmerksam und kontaktierte den Hausmeister. Dieser konnte den Bewohner aus der betroffenen Wohnung nach Draußen bringen. Wie es zu der Rauchentwicklung gekommen ist, ist derzeit noch unklar. Die Freiwillige Feuerwehren Vechta und Langförden sowie der Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Bewohner wurde leicht verletzt zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Visbek - Sachbeschädigung

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Mittwoch, 19. April 2023, ca. 20.00 Uhr bis Donnerstag, 20. April 2023, 11.00 Uhr in der Rechterfelder Straße die rechte hintere Beifahrertür eines abgeparkten Pkw. Die 20-jährige Geschädigte meldete den Vorfall der Polizei. Der Sachschaden wird auf 200,00 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise für die Polizei haben, können sich unter 04445/950470 bei der Polizei in Visbek melden.

Dinklage - Zeugenaufruf zu einer Straßenverkehrsgefährdung

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer befuhr am Mittwoch, 19. April 2023, den Geh- und Radweg am Klinghamer Weg mit augenscheinlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Ein 41-jähriger Mann aus Dinklage ging auf diesem Fußweg in entgegengesetzter Richtung. Der 41-Jährige konnte nur durch einen Sprung zur Seite einen Zusammenstoß verhindern. Wer kann Angaben zu dem geflüchteten Motorradfahrer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 20. April 2023, 00.50 Uhr befuhr ein 19-jähriger Mann aus Wildeshausen mit seinem Pkw die Falkenrotter Straße in Vechta in Richtung Autobahn. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im Entwässerungsgraben zum Stehen. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 19. April 2023, gegen 07:20 Uhr kam es auf der Lohner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Mann aus Bakum leicht verletzt wurde. Ein 36-Jähriger Dinklager beabsichtigte mit seinem Pkw vom Honkomper Weg auf die Lohner Straße aufzubiegen. Der 41-jährige Bakumer befuhr mit seinem Pkw die Lohner Straße in Fahrtrichtung Diepholzer Straße. Im Einmündungsbereich des Honkomper Wegs kam es zum Zusammenstoß. Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Lohne - Zeugenaufruf nach Einbruchdiebstahl

Am 21. April 2023, im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 02:30 Uhr ist es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Tankstelle an der Vechtaer Straße gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Objekt und entwendeten unter anderem Zigaretten. Wir bitten Zeugen, welche im genannten Zeitraum sowie in Tatortnähe auffällige Personen oder Fahrzeugen beobachten konnten, sich mit der Polizei Vechta unter 04441/943-0 oder der Polizei Lohne unter 04442/808460 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell