POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg

Inspektionsübergreifende Geschwindigkeitskontrollen

Am Donnerstag, 20. April 2023, zwischen 10.30 Uhr und 19.00 Uhr, fanden im Nordkreis sowie den umliegenden Ortschaften der Landkreise Leer und Ammerland inspektionsübergreifende Kontrollen statt.

Während des Einsatzes wurden gezielt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Polizeibeamten mussten aber auch andere Verstöße feststellen.

Insgesamt fuhren die Verkehrsteilnehmenden 153-mal zu schnell, 12 Personen hatten zudem keinen Gurt angelegt, 12 VerkehrteilnehmerInnen nutzten das Mobiltelefon und bei einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen. Darüber hinaus mussten sie auch einige wenige Ermittlungsverfahren einleiten. So wurden zwei Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Außerdem stellten sie zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest.

In Bezug auf überhöhte Geschwindigkeit waren den Polizeibeamten zwei Autofahrer besonders negativ aufgefallen: Sie waren außer Orts mit 95 km/h bzw. 100 km/h bei erlaubten 50km/h in der Loher Straße in Barßel unterwegs.

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad auf der Friedhofstraße in Ramsloh, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er konnte nur eine Mofaprüfbescheinigung vorlegen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Gegen 14:10 Uhr wurden die Polizeibeamten auf einen Kleinkraftradfahrer in Ramsloh aufmerksam, der die Friedhofstraße befuhr. Der Jugendliche konnte lediglich eine Prüfbescheinigung vorlegen und war somit nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem hatten sie den Verdacht, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Es wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Im Anschluss an eine Blutentnahme wurde er in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten gegeben.

