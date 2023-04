Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl eines E-Scooters

In der Zeit zwischen Dienstag, 18. April 2023, 13.30 Uhr und Mittwoch, 19. April 2023, 7.40 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen nicht abgeschlossenen E-Scooter der Marke Alpha X3 Pro sowie das Ladegerät aus einem Carport im Falkenweg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 14. April 2023, 22.00 Uhr und Samstag, 15. April 2023, 12.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein hochwertiges, schwarz/weißes Damensportrad der Marke Simplon Kagu Bosch CX 275. Das Fahrrad stand verschlossen in der Hagen-Ringstraße an einem Gartentor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Einbruch

Am Dienstag, 18. April 2023, zwischen 22.30 Uhr und 23.00 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen drei Verkaufswagen im Falkenweg auf und durchsuchten diese nach Diebesgut. Bislang steht noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Schwelbrand

Am Mittwoch, 19. April 2023, 21.39 Uhr kam es in der Tulpenstraße zu einem Schwelbrand im Rauchabzug eines Kaminofens. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Dinklage unter Einsatz von 5 Fahrzeugen und 35 Kameraden gelöscht werden. Am Wohnhaus ist kein Schaden entstanden.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 19. April 2023, um 22.25 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bakum mit einem Kleinkraftrad die Hauptstraße, obwohl der 28-Jährige keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 19. April 2023, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine Gruppe mehrerer Radfahrer auf dem Radweg der Hunteburger Straße in Richtung Damme. Ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus Melle scherte mit seinem Fahrrad nach links aus, um einen vor ihm fahrenden Radfahrer zu überholen und stieß dabei mit einem entgegenkommenden 57-jährigen Pedelec-Fahrer aus Bohmte zusammen. Der 57-jährige Mann wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Mittwoch, 19. April 2023, 14.13 Uhr wollte ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw von seinem Grundstück auf die Ravensberger Straße auffahren. Als der Pkw-Fahrer eine von links kommende 51-jährige Radfahrerin bemerkte, hielt der 28-jährige seinen Pkw an, um die Radfahrerin vorbeifahren zu lassen. Die Radfahrerin versuchte auszuweichen und stürzte dabei. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

