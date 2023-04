Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Dieseldiebstahl

Im Zeitraum von Mittwoch, 19. April 2023, gegen 18:00 Uhr bis Donnerstag, 20. April 2023, ca. 07:00 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Beverbrucher Straße erneut zu einem Diebstahl von Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstagmorgen, 20. April 2023, gegen 04:20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Pkw, welcher sich in der Holtestraße beim Wenden in der Berme festgefahren hatte. Bei Eintreffen der Beamten konnte ein 34-jähriger Mann aus Cloppenburg angetroffen werden. Dieser gab zu, zuvor mit dem Pkw gefahren zu sein. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille. Bei dem 34 Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. April 2023, gegen 17:40 Uhr kam es in der Ritterstraße/Ecke Hofkamp zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw-Führer touchierte eine 14-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg am Bein, woraufhin diese zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der unbekannte Pkw-Führer verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die verunfallte 14-Jährige zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471-18600 entgegen.

