Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Festnahme nach Einbruch

Bredstedt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Tabakladen in Bredstedt wurde am Mittwoch (08.03.23) ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er ging in dem Moment vor der Polizeistation vorbei, als Beamten die Videoaufzeichnungen des Einbruchs auswerteten.

Der 20-jährige Mann steht im Verdacht, in der Nacht zu Dienstag die Schaufensterscheibe des Ladens eingeschlagen und eine Wasserpfeife entwendet zu haben. Die Tat wurde aufgezeichnet.

Als die Beamten die Aufzeichnungen am Mittwoch auswerteten, erkannten sie den mutmaßlichen Täter, der gerade vor der Polizeistation vorbeiging. Er wurde angesprochen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde die gestohlene Wasserpfeife gefunden und sichergestellt.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den 20-Jährigen wurden eingeleitet.

