Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Drei Fahrten unter Drogeneinfluss; bei Kontrolle ergeben sich weitere Straftaten

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau einen 28-jährigen Mann auf einem Mofa in der Rhenaniastraße. Das Mofa fiel den Beamten bereits vor der Kontrolle auf, da sich dieses merklich schneller als gewohnt im Straßenverkehr bewegte. Im Verlauf stellten die Beamten nicht nur fest, dass das Fahrzeug vermutlich technisch verändert wurde, um höhere Geschwindigkeiten zu erreichen, es war zudem auch noch nach einem Diebstahl aus vergangenem März zur Sicherstellung ausgeschrieben. Die Durchsuchung des Mannes führte schließlich noch zum Auffinden einer geringen Menge Marihuana. Ein Drogenvortest bei dem Fahrer verlief positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Das Mofa wurde schließlich durch die Polizei sichergestellt. Auf der Dienststelle musste der 28-Jährige eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen drogenbedingter Trunkenheit im Straßenverkehr, Drogenbesitzes, Diebstahls und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Ebenfalls am Dienstagabend kontrollierten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen einen 43-jährigen KIA Fahrer in der Frankenthaler Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann ebenfalls unter Drogen stehen könnte. Auch hier lieferte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf THC. Bei der Überprüfung der Personalien des 43-Jährigen in den polizeilichen Systemen wurde darüber hinaus noch festgestellt, dass gegen den Mann im April ein mehrmonatiges Fahrverbot verhängt worden war. Daher erwartet den Fahrer nun neben einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz auch noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste auf dem Revier eine Blutprobe abgeben.

In der Offenburger Straße in Mannheim führten Beamte des Polizeireviers Ladenburg am frühen Mittwochmorgen eine Verkehrskontrolle durch, welche dazu führte, dass gegen einen 23-jährigen BMW-Fahrer wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinflusses und damit einhergehenden Drogenbesitzes ermittelt wird. Im Kontrollgespräch bemerkten die Polizisten deutliche Auffälligkeiten, welche auf einen vorherigen Drogenkonsum hindeuteten. Der Mann räumte schließlich ein, dass er vor der Fahrt einen Joint geraucht hatte. Auch für ihn war die Fahrt mit dem PKW beendet und er musste auf der Dienststelle Blut abgeben. Wie alle anderen vorgenannten Fahrzeugführer muss auch der 23-Jährige mit weiterführenden führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell