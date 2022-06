POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts; 63-Jähriger verletzt

Mannheim-Schönau (ots) - Drei bislang unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schönau ein. Der Bewohner der Räume, der sich derzeit im Urlaub befindet, bemerkte auf Aufnahmen der in der Wohnung installierten Überwachungskamera, die er auf seinem Handy abrief, dass drei Männer in seine Wohnung ...

mehr