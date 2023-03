Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Unfall auf B 199 - Zeugen gesucht

Flensburg (ots)

Am Dienstagmorgen (07.03.23) kam es im Kreuzungsbereich Am Friedenshügel/ Lilientalstraße in Flensburg zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Fahrzeugführer, sind beide bei "Grün" gefahren. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 05:55 Uhr wollte der Fahrer eines schwarzen Peugeot vom Friedenshügel in die Lilienthalstraße abbiegen. Im Kreuzungsbereich stieß der Wagen mit einem aus Richtung Handewitt kommenden grauen Opel Zafira zusammen. Der Opelfahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Beide Fahrzeugführer gaben an, dass sie bei "Grün" gefahren seien. Da sich zum Unfallzeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung befanden, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeireviers zu melden (Tel.: 0461 - 484 0).

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell