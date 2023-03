Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg/Wees/Oxbüll: Schockanruf - Betrüger bringen Rentnerpaar um hohe Geldsumme

Flensburg/Wees/Oxbüll (ots)

Mit einem sogenannten Schockanruf ist es Betrügern Donnerstagmittag (09.03.23) gelungen, ein älteres Ehepaar um seine Ersparnisse zu bringen. Bisherigen Ermittlungen zufolge meldete sich ein männlicher Täter, der sich als Polizist ausgab, gegen 10.30 Uhr telefonisch bei den Geschädigten und erklärte, dass deren Enkeltochter ursächlich für einen schweren Verkehrsunfall gewesen sei, bei dem eine Frau getötet und deren Kind schwer verletzt wurde. Es sei eine fünfstellige Kaution erforderlich, um die Enkelin vor einem Haftantritt zu bewahren. Kurz darauf schaltete sich noch ein angeblicher Staatsanwalt ein und es wurde eine fünfstellige Summe vereinbart, die später, nach Gerichtsverhandlung wieder an das Ehepaar zurückgezahlt werden solle.

Die Betrüger agierten offenbar so überzeugend und professionell, dass sich das Ehepaar, geschockt von dem angeblichen Ereignis, darauf einließ und das Geld an einem vereinbarten Treffpunkt gegen 12.35 Uhr in Oxbüll, in der Straße Oxbüll Süd, an einen angeblichen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Flensburg, übergab. Es wurde vereinbart bis 17.30 Uhr nicht zu telefonieren, um die Leitungen nicht zu blockieren, da das Amtsgericht Hamburg sich melden würde, sobald die Freilassung der Enkelin erfolgt sei. Die Senioren wurden nach dem Gespräch zunehmen misstrauischer, riefen bei der Tochter an und der Schwindel flog auf.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: -ca. 40 Jahre alt -schlank -bekleidet mit blauer Jacke und Cap -kein Bart, keine Brille -sprach akzentfreies Deutsch

Nach der Übergabe entfernte sich der Mann fußläufig in Richtung Munkbrarup über die Schulstraße. Die Kriminalpolizei hat gestern Nachmittag die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat vor oder nach der Geldübergabe Personen oder Fahrzeuge in Oxbüll oder Umgebung beobachtet, die mit dieser perfiden Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

