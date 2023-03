Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Silberstedt - Vandalismus und Diebstahl auf Windpark-Baustelle, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber, geschädigte Firma lobt Belohnung aus

Bild-Infos

Download

Silberstedt (ots)

In der Zeit von Freitagnachmittag (03.03.23), 17.00 Uhr, bis Montagmorgen (06.03.23), 08.00 Uhr, haben unbekannte Täter eine Baustelle in der Straße Schwittschau in Silberstedt, auf der ein Windpark entstehen soll, verwüstet. Vor Ort befand sich u.a. ein Material- und Bürocontainer, außerdem eine Walze, ein Bagger und zwei Radlader. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Türen der dort abgestellten Fahrzeuge und bewegten diese. Unter anderem nahmen sie den Radlader in Betrieb und fuhren mit diesem an den Materialcontainer heran und hoben diesen an der Stirnseite an, bis dieser hochkant stand. Mit dem anderen Radlader fuhren die Unbekannten in den Bürocontainer hinein und zerstörten diesen. Bei dem Bagger schlugen die Täter die Scheibe ein, konnten diesen aber nicht starten. Dafür entwendeten sie den Kraftstoff des Baggers und der vor Ort befindlichen Wasserpumpen und deren Batterien. Es entstand ein hoher Sachschaden.

Es ist davon auszugehen, dass die unbekannten Täter für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug nutzten. Die Polizeistation in Silberstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am letzten Wochenende in Silberstedt, bzw. in Tatortnähe Geräusche wahrgenommen oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet, die mit dieser Tat in Verbindung stehen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04626-4049920 oder per E-Mail Silberstedt.PST@polizei.landsh.de an die Ermittler zu wenden.

Die betroffene Firma Denker & Wulf AG hat eine Belohnung in Höhe von 3000 (dreitausend) Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell