Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg - Achtung Straßenglätte, Polizei ruft zur erhöhter Vorsicht auf!

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Weit über 20 Unfälle haben sich seit den frühen Morgenstunden im Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg und der Stadt Flensburg ereignet. Teilweise kamen Fahrzeuge aufgrund der Straßenglätte von der Fahrbahn ab, wie um 06.55 Uhr in Lütjenholm. Dort verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr gegen einen Baum. Sie verletzte sich dabei leicht. Um dieselbe Zeit kam in der Südermarsch ebenfalls ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und landete auf dem Dach. Der 59-jährige Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht. Es gab des weiteren mehrere Auffahrunfälle im Bereich Husum um kurz nach 07.00 Uhr. Verletzt wurde hier niemand, ein Kind erlitt jedoch einen Schock. Mehrere LKW kamen aufgrund von Straßenglätte ins Rutschen, wie in Ausacker um 06.08 Uhr: Hier überfuhr der LKW-Fahrer einen Kreisverkehr. Verletzt wurde niemand. Ein weiterer LKW kam um 05.08 Uhr auf der A7, Höhe Sieverstedt, in Fahrtrichtung Norden von der Fahrbahn ab und landete teilweise im Graben. Der Fahrer verletzte sich leicht. Hier sind Betriebsstoffe ausgelaufen, die Bergung wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Ebenso in Fahrtrichtung Süden, Höhe Oeversee. Auch dort ist ein LKW gegen 05.35 Uhr aufgrund der Straßenglätte in den Graben gefahren. Die Bergung des LKW dauert an und führt ebenfalls zu starken Verkehrsbehinderungen.

Es ist weiterhin sehr glatt auf den Straßen und es werden Unfälle gemeldet! Passen Sie daher Ihre Geschwindigkeit unbedingt der Witterung und Straßenzustände an!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell